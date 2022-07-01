На въезде в Николаев столкнулись два легковых авто – двоих человек госпитализировали

Во вторник, 26 июля, около 08:00 на въезде в Николаев со стороны Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает управление патрульной полиции города Николаева.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по автомобильной дороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» в сторону города Николаева. На въезде в город, возле одной из автозаправочных станций, водитель начал совершать маневр разворота и столкнулся с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении и осуществлял в этот момент маневр обгона.

Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения. С места происшествия они были госпитализированы в больницу.