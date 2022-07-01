В Киевской области юноша пытался разобрать гранатомет и тот взорвался у него в руках

В Киевской области в результате взрыва гранатомета погиб 16-летний молодой человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщения о том, что в селе Королевка произошел взрыв, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи 26 июля в 16:09.

На место происшествия был направлен очередной караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Макаров и группа пиротехнических работ АРЗ СП г. Белая Церковь.

«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время разборки на частном подворье предмета, похожего на военное оружие, произошел взрыв, в результате чего погиб парень 2006 года рождения. На месте происшествия работают спасатели, работники Национальной полиции и скорой помощи», - говорится в сообщении.

Как можно увидеть на фото, молодой человек пытался разобрать ручной гранатомет.