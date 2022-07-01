Возле Николаева обнаружили массовый замор рыбы в Южном Буге

Николаевский рыбоохранный патруль обнаружил факт массовой гибели рыбы в акватории реки Южный Буг, вблизи деревень Гурьевка и Пески Николаевского района.

Об этом сообщается на Facebook-странице патруля.

Работники патруля совместно с представителями Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области и Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа обнаружили на участке реки длиной 1 км и шириной 50 метров погибшие водные биоресурсы: толстолоб, 1 на 10 кв.м и единичные экземпляры. Средний размер толстолоба достигает 40-70 см. Общее количество погибшей рыбы составляет 5 тысяч экземпляров.

Отобраны пробы воды, собраны погибшие экземпляры биоресурсов для соответствующего исследования. В настоящее время причины гибели устанавливаются.

Николаевский рыбоохранный патруль призывает граждан при обнаружении явлений замора рыбы срочно сообщать по номеру круглосуточной телефонной горячей линии: (099) 663-82-00.