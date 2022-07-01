«COVID-19 никуда не исчез»: В Минздраве сообщили об обнаружении в Украине новой разновидности «Омикрона»

В Украине зафиксирована новая разновидность «Омикрона», которую называют типом ВА.5. Семь таких случаев удалось найти в Черновицкой области, но не исключено, что подтип «Омикрона» уже есть в других регионах.

Исследование («секвенирование» на языке эпидемиологов) образцов продолжается, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Что это фактически означает? Во-первых, что COVID-19 все никуда не пропал. Более того, вирус мутирует и пытается уклониться от иммунного ответа. Во-вторых, Украина мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется. Сейчас достаточно немного исследований, которые могли бы дать ответ на вопрос, приводит ли этот подтип к большему количеству тяжелых случаев и смертей. Однако, по данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, ведь исследования продолжаются», – сообщили в Минздраве.

В Минздраве добавили, что имеющаяся информация свидетельствует, что получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса.

Также исследования клеточного иммунитета указывают, что Т-клетки образованы в теле человека после трех доз вакцины мРНК, сохраняют свою эффективность против штамма «Омикрон». Именно клеточный иммунитет связывается с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.