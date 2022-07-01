В Коблево на мине подорвались два человека – несмотря на запрет, они купались в море

В Коблево во время купания на мине подорвались два человека.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Повторяю, если запрещено – значит есть причины. Два человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете», - сообщил он.

Обновлено. По данным Думской, погиб 39-летний полковник, начальник сектора криминальной полиции Херсонского отдела полиции и его 35-летний подчиненный, оперуполномоченный, капитан полиции.

Напомним, в мае на Николаевщине на дороге на мине подорвались семеро взрослых и пятилетняя девочка.