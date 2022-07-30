В Европе зафиксировали первые случаи смерти от обезьяньей оспы

В Европе зафиксировали первые два случая смерти от обезьяньей оспы. Об обеих смертях сообщили органы здравоохранения Испании.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на Reuters.

О первой смерти испанцы сообщили 29 июля, а 30 июля стало известно о второй. Также о первой смерти от обезьяньей оспы сообщали и в Бразилии. Таким образом, это первые роковые случаи заболевания за пределами Африки.

В Испании сообщили, что первый пациент умер от энцефалита, развившегося на фоне заражения обезьяньей оспой. Причины смерти второго человека пока не называют. Всего в Испании 4,3 тысячи случаев заражения, из них 3,2% попали в больницу.

Обезьяну оспу уже обнаружили в некоторых соседних с Украиной странах, таких как Польша и Румыния. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что риски этой болезни для Украины достаточно низкие. В то же время глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус объявил вспышку обезьяньей оспы «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения».