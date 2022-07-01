В результате обстрела Николаева погиб владелец «Нибулона» Алексей Вадатурский, – нардеп Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в результате обстрела Николаева погиб владелец «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга.

Об этом он написал в Telegram.

«В эту ночь в результате обстрела Николаева погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена. Мои соболезнования семье… С их сыном Андреем вместе работали в Верховной Раде в прошлом созыве…», - сообщил Гончаренко.

Обновлено 10:00 Алексей Гончаренко удалил свой пост. Но о гибели Алексея Вадатурского и его супруги также сообщают два других народных депутата - Тарас Батенко и Максим Бужанский.

Справка

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 в селе Бенцари Балтского района Одесской области в семье колхозника.

В 1971 г. окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова, специальность – автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов.

Работал главным инженером Трикратского комбината хлебопродуктов, начальником производственного отдела и заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

В 1991 году возглавил вновь созданное сельскохозяйственное предприятие «НИБУЛОН».

15 ноября 2007 года был удостоен звания Герой Украины.

В 2012 году журнал «Фокус» разместил бизнесмена в списке 20 самых успешных аграриев Украины, где вместе с сыном-компаньоном Андреем Вадатурским занял двенадцатое место (земельный банк — 80 000 га).

В рейтинге журнала «НВ» «топ-100 самых богатых украинцев», опубликованном в октябре 2019 года, состояние оценено в $474 млн. (уменьшение на 14% по сравнению с 2018 годом); это 14 место рейтинга.

В июне 2020 года Forbes Украина поместил Вадатурского на 15 место в рейтинге самых богатых украинцев, оценив его капитал в 450 млн долларов.