россияне не убирают тела погибших с улиц оккупированной Луганщины – надвигается эпидемия

В Северодонецке и других городах, где прошли ожесточенные бои, надвигается гуманитарная катастрофа из-за не убранные до сих пор тела погибших.

Об этом в Facebook сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Гуманитарная ситуация в регионе катастрофическая – тела погибших с улиц и из-под домов россияне не убрали до сих пор. По Северодонецку распространяется инфекция. Те, кто пьет воду из скважин, очень часто начинают страдать от желудочно-кишечных болезней. По идее, продукты разложения мертвых тел попадают в водоносные слои, а вода никак не очищается, - говорится в сообщении.

Глава Луганщины сказал, что поступает информация о прибытии в город представителей пока точно не установленного медико-санитарного института из россии, инспектирующих больницы, при этом они вынуждены передвигаться в специальных масках или респираторах именно из-за угрозы инфекции.

Кроме того, подчеркнул Гайдай, часть восточной украинской области до сих пор остается непокоренной. Он призвал тех жителей, которые до сих пор остаются под обстрелами в соседней Донетчине, не медлить и эвакуироваться при первой же возможности.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Луганской области нет света, воды, газа и мобильной связи, что может стать причиной гуманитарной катастрофы.