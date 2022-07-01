В устье Дуная взорвался лоцманский катер – проход по каналу временно ограничили

В дунайском устье Быстрое из-за столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

По информации военных, экипаж судна был эвакуирован малым катером морской охраны.

«Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются», - добавили в ОК «Юг».

Из-за инцидента проход по каналу временно ограничили.

По информации АМПУ, был поврежден лоцманский катер «Орлик» филиала «Дельта-лоцман». Катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов столкнулся со взрывным устройством.

«По словам членов экипажа катера, это была не морская мина, а другое взрывное устройство. В настоящее время точный тип боеприпаса дополнительно определяется специалистами. В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился», - говорится в сообщении.

На помощь экипажу в борьбе за живучесть был немедленно направлен катер Морской поисково-спасательной службы. В связи с стремительным поступлением воды в поврежденный лоцманский катер экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

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