При восхождении на Говерлу умер киевлянин

На Говерле умер турист из Киева, спасатели проводили реанимационные мероприятия в течение 40 минут.

Об этом сообщается в Facebook управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Накануне группа туристов обратилась к спасателям, поскольку одному мужчине стало плохо на синем маршруте восхождения на Говерлу. По прибытию представителей ГСЧС тот не подавал признаков жизни.

«Спасатели сразу начали проводить сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, после проведенных реанимационных мероприятий спасателями, которые длились 40 минут, туриста так и не удалось спасти», - говорится в сообщении.

Напомним, в карпатских горах мужчина выжил после падения с 80 метров.