«Как в старые добрые времена в городе «вырос» киоск»: В Николаеве убрали незаконный МАФ, появившийся утром

В Николаеве ранним утром появилось незаконное сооружение на улице Озерной. Ее быстро убрали специалисты департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«Как в старые добрые времена в городе «вырос» киоск. Но если раньше они появлялись ночью, то сейчас рано утром», - говорится в сообщении.

Новое незаконное сооружение на Озерной перекрыло доступ спасательным службам к девятиэтажке. Так что киоск оперативно демонтирован силами департамента.

«Помните, что то, что раньше было просто незаконно и портило внешний вид улиц, теперь может принести гораздо больше бед! Не рискуйте своими и чужими жизнями!» – добавили в департаменте.

Также отмечается, что продолжается и обычная работа департамента. Демонтируются нерабочие киоски, чтобы передать их на нужды военных. Убираются аварийные билборды.