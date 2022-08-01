В Кривом Роге фура врезалась в «маршрутку» – пострадали 14 человек

В Кривом Роге 1 августа примерно в 6 часов утра столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутное такси Mercedes Sprinter.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

ДТП произошло на территории Металлургического района. Предварительно установлено, что на перекрестке 32-летний водитель грузового автомобиля допустил столкновение с маршрутным такси под управлением 72-летнего мужчины. В результате столкновения пострадали 14 пассажиров микроавтобуса, которые доставлены в больницу.

Полиция открыла уголовное производство, выясняются причины аварии, проводится допрос потерпевших и свидетелей.