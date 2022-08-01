В центре Одессы возник масштабный пожар в памятнике архитектуры

В Одессе утром 1 августа, в 9:38, возник сильный пожар в пятиэтажном доме с мансардным этажом по улице Екатерининская.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Сложность тушения заключается в сложной планировке здания и отсутствии доступа к большинству помещений.

Спасатели работают в составе звеньев газодымозащитной службы в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения, ликвидации пожара и поиске людей в помещениях.

Из здания были эвакуированы 30 человек. Предварительно: пострадавших и погибших нет.

В 12:48 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.

Работы продолжаются.

На месте работают психологи ГСЧС.

Этот дом памятник архитектуры – доходный дом Шестопала-Чернигова. По данным «Думской», владельцем мансарды является бывший прокурор города и заместитель прокурора области Юрий Трунов.

Реконструкция чердака началась еще в 2006 году, но благодаря активной позиции соседей строительство превратилось в долгострой. Различные инстанции неоднократно признавали работы незаконными, на время их останавливали, но затем возведение мансарды продолжалось. Строительство завершилось в 2015 году.