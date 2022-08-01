В Николаеве кто-то выбросил женское платье в канализацию – из-за него возникли неполадки на насосной станции

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01.08.2022 18:06

В Николаеве на насосной станции канализации в Железнодорожном поселке один из насосов остановился из-за того, что в него попало женское платье.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

«Специалистам срочно пришлось полностью разбирать агрегат и искать причину остановки. В результате вытащили… женское платье! Некоторые из горожан скажут: «Это результат открытых колодцев!». Однако самое интересное, что на территории поселка сегодня вы не найдете ни одного открытого. Остается лишь фантазировать, каким образом одежда попала в канализацию, а не на помойку. Кстати, задействованные в работе насосы стоят десятки тысяч гривен. Поэтому чье-то платье может нанести предприятию большой ущерб», - говорится в сообщении.

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