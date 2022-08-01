В Киеве на мосту Патона прорвало трубы и образовался «водопад»

В Киеве 1 августа во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружены повреждения теплосети и утечка воды.

Об этом сообщили в КГГА.

На видео сняли, как из-за аварии на мосту появился водопад. Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно локализовала место утечки. Продолжается подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы. Гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к следующему отопительному сезону, чтобы своевременно обнаружить «слабые» места трубопроводов и снизить уровень аварийности.