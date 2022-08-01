В пустыне Атакама образовалась огромная воронка

В пустыне Атакама на севере Чили возле медной шахты появилась огромная воронка размером с теннисный корт.

Об этом сообщает информагентство AFP.

На место отправили специалистов для осмотра дыры диаметром около 32 метров и в два раза больше глубиной.

Как сообщает Национальная служба геологии, воронка появилась в районе примерно 800 км на север от Сантьяго в минувшие выходные.

В целях безопасности работы в районе шахты временно приостановлены, эксперты будут пытаться определить причину обрушения и обеспечить меры для защиты жизни рабочих и местного населения, проживающего поблизости.

Мэр местного муниципалитета Тьерра-Амарилья Кристиан Зунига назвал появление воронки беспрецедентным.

- Мы просим разъяснить причину: является ли обвал результатом добычи полезных ископаемых или чем-то другим, – сказал он.

Чили – крупнейший в мире производитель меди, на долю которого приходится четверть мировых поставок.