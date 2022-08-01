В Николаеве БСМП нуждается в помощи для ликвидации последствий обстрела

В Николаеве Больница скорой медицинской помощи нуждается в помощи граждан для ликвидации последствий обстрела.

Об этом в Facebook сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Демьянов.

Как известно, современный травмпункт оккупанты разрушили ракетой ночью 1 августа.

«Сегодня как никогда почувствовали, что население Николаева существенно сократилось… Помним сколько было помощников в других больницах и видим ограниченные ресурсы сегодня. Очень хотелось бы возобновить работу до конца следующей недели, но ни людей, ни техники для этого не хватает… Просим всех неравнодушных и оставшихся в городе и имеющих возможности присоединиться к общему делу. Очень нужны руки, очень нужна техника (самосвал), очень нужна поддержка. Не откажемся от пособия на приобретение газобетона, клей-цемента и плитки для закладки витражей на общую сумму 30 тыс. грн. 3 пройма по 10 м2 каждый. Связь через любой мессенджер или телефон. Держимся, потому что мы Николаевцы!» – написал в соцсети Демьянов.