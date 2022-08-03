«Не трогайте и не разбирайте»: Николаевцам напомнили правила обращения с взрывоопасными предметами

В случае находки взрывоопасного предмета нельзя его касаться. Избегайте любых действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Если вы обнаружили взрывоопасный или просто подозрительный предмет – немедленно сообщите местным властям по телефонам 101 и 102. Даже если вы не уверены, что этот предмет опасен – лучше перестраховаться. Ведь предотвратить лучшее, чем ликвидировать последствия. Кроме того, нужно дождаться приезда специальных служб, чтобы точно указать место и обстоятельства обнаружения.

Ни в коем случае не подходите к находке, это может быть крайне опасно. Оптимально безопасное расстояние – около 500 метров. Также необходимо определить место находки с помощью веревки или ленты. Однако нельзя убивать в землю колья, ведь вблизи этого места могут еще находиться боеприпасы.

Сразу прекратите работу в районе опасного предмета. Удар лопаты, грабель, камней или просто толчок может привести к взрыву. Ни в коем случае не передвигайте, не разбирайте и не нагревайте опасную находку. Не допускайте посторонних лиц к опасному предмету, пока не прибыли специалисты. Категорически запрещается без помощи других обезвреживать взрывоопасные предметы. Это могут делать только специально подготовленные специалисты.