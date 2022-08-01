Возле москвы сгорел гигантский склад интернет-магазина – его могли поджечь

В московской области днем 3 августа произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon, расположенного в селе Петровское в Истринском районе.

Об этом сообщает «Медуза».

В результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Пожар начался около 12:30 с отдельного блока оформления заказов. Площадь пожара составила 35 тысяч квадратных метров.

Более тысячи человек, находившихся на складе, самостоятельно вышли из здания до приезда пожарных. Они услышали сигнал тревоги и смогли покинуть свои места.

В качестве основных версий крупного пожара рассматривается поджог и неисправность электрооборудования. Само здание склада, как считают, не спасти от огня.