В Нагорном Карабахе снова бои – Азербайджан обвинил Армению в нарушении договоренностей

Один из азербайджанских солдат погиб в результате армянского обстрела Нагорного Карабаха. В результате Армению обвинили в грубом нарушении договора по Карабаху.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подверглись интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий – солдат Казимов Анар Рустам оглу», - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении договоренностей по Карабаху.

«Кровавый инцидент, произошедший 3 августа, еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников», - указано в сообщении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана возложили всю ответственность за инцидент на политическое и военное руководство Армении.

В свою очередь в Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщили, что сегодня днем на северо-западном участке линии столкновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники. В результате смертельное ранение получил один военнослужащий, еще восемь получили ранения.

После инцидента, по данным СМИ, в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе начались бои. Сообщается о ранении 15 армянских военных и трех погибших. По предварительным данным, подразделения вооруженных сил Азербайджана заняли высоту возле села Салатын.

Кроме того, издание Report пишет, что азербайджанская армия уничтожила артиллерийскую воинскую часть в Хейвалы и, как минимум, один пост противника.

При этом Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения техники и живой силы противника. Вероятно, с помощью БПЛА Bayraktar.

Напомним, накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россию и Армению в нарушении договоренностей, прописанных в декларации от 10 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как известно, в сентябре 2020 года обострился вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны неоднократно объявляли о перемириях, но ни разу не смогли продержаться и суток. Но 9 ноября 2020 года Армения, россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны и введении российских миротворцев в Нагорный Карабах.