В центре Николаева произошло серьезное ДТП – погиб военный, есть пострадавшие

В пятницу, 5 августа, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Автомобиль, в котором находились военнослужащие ВСУ, после столкновения с Chevrolet перевернулся на бок.

В результате столкновения водитель-военнослужащий от полученных травм погиб на месте. Есть также пострадавшие.

На месте работают медики и патрульные полицейские.

Обновление. По предварительной информации, Chevrolet Aveo двигался по улице Большой Морской в сторону улицы Фалеевской, а Land Rover Freelander по улице Пушкинской в сторону Ингульского моста. На перекрестке автомобили столкнулись.

В результате ДТП также получил травмы водитель Chevrolet, пассажиры Land Rover, которых было четверо, также заявили о повреждениях, но не все решились на госпитализацию из-за незначительности травм.

На месте более точные причины аварии и вероятного виновника инцидента устанавливает следователь полиции.