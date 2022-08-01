Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в центре Николаева

Следователи устанавливают обстоятельства и свидетелей смертельного ДТП в центре Николаева. Также полиция ищет возможных свидетелей этой аварии.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.
Land Rover и Chevrolet Aveo столкнулись 5 августа около 8:30 на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской.
27-летний водитель внедорожника погиб на месте происшествия и трое его пассажиров получили травмы. 53-летний водитель Chevrolet Aveo с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам 093-714-45-20, 102», – обратились в полиции.