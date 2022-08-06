В Хорватии перевернулся автобус с польскими паломниками - 11 человек погибли и более 30 пострадали

На северо-западе Хорватии произошла крупная авария. Перевернулся автобус с польскими паломниками, в результате чего 11 человек погибли, а еще 34 пострадали.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter в субботу, 6 августа.

«Сегодня утром в трагической аварии в Вараждине (Хорватия) 11 человек погибли, 34 получили ранения и госпитализированы. Это паломники, направлявшиеся в Меджугорье. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших», – написал Моравецкий.

Он добавил, что из-за ДТП провел срочные переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Между тем, Reuters утверждает, что количество жертв ДТП уже достигло 12, а пострадавших - 43. При этом 18 человек в тяжелом состоянии. Из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса.

Напомним, в центре Николаева произошло серьезное ДТП – погиб военный, есть пострадавшие.