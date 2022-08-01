Оккупанты прячутся от обстрелов в подвалах ЗАЭС и не пускают в укрытие работников

На Запорожской АЭС российские захватчики скрываются от производимых их же войсками обстрелов в подвалах, лишив тем самым персонал станции доступа к укрытию.

Об этом сообщает «Энергоатом».

«Российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и находятся в опасности», – говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется ликвидация последствий повреждения азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, в которые россияне попали во время обстрелов 5 августа.

Напомним, второй раз за последние несколько часов кафиры обстреляли Запорожскую АЭС: зафиксировано три «прилета» непосредственно на площадку станции .



Также сообщалось, что в купленную Запорожскую АЭС отключили от одного энергоблока из-за российских обстрелов.