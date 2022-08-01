Высоко в горах Швейцарии нашли останки разбившегося более 50 лет назад самолета.

В Швейцарии высоко в горах случайно обнаружили останки разбившегося в 1968 году малого самолета.

Об этом сообщают французские и швейцарские СМИ, в том числе AFP.

Обломки самолета обнаружили туристы среди Алецкого ледника в четверг, 4 августа.

Полиция впоследствии объявила, что это останки самолета Piper Cherokee, разбившегося в этом районе летом 1968 года.

На борту самолета находились трое швейцарцев из Цюриха – преподаватель, врач и его сын. После крушения их нашли, но технической возможности спустить вниз остатки самолета в условиях такого сложного рельефа в то время не было.

Сейчас из-за таяния ледников гидам пришлось изменить маршрут в этом районе и во время его прохождения случайно наткнулись на место, где разбился самолет.