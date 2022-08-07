На Кубе второй день пытаются потушить мощный пожар на нефтебазе, в которую ударила молния

На Кубе молния попала в большой резервуар для хранения нефти в пятницу вечером в Матансасе. Удар пришелся в нефтехранилище объемом более 25 тыс. куб. м., что привело к сильному взрыву и пожару.

Об этом сообщает в Twitter президент Мигель Диас-Канель.

«Мы внимательно следим за противостоянием с пожаром в промышленной зоне. Мы доверяем властям отважной провинции, отважным пожарным и работникам CUPET», - написал президент Мигель Диас-Канель, имея в виду государственный профсоюз Cuba Oil Union.

Министерство энергетики и горнорудной промышлености Кубы сначала сообщало, что после пожара не было зарегистрировано ни человеческих жертв, ни травм, ни разлива топлива в море.

По словам Сусели Морфы Гонсалес, первого секретаря Общественной партии Кубы в провинции Матансас, причиной пожара стал электрический разряд у основания масляного резервуара, в котором хранится сырая нефть. Министерство заявило, что пожар не затронул термоэлектрическую электростанцию ​​Антонио Гитераса.

Известно, что когда огонь перекинулся на второй резервуар с нефтью, произошла серия взрывов, от которых пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус и сопровождавшая его пресс-группа.

Кубинские пожарные продолжают интенсивную работу по тушению масштабного пожара. Власти обратились с просьбой о помощи в соседние страны – в частности, Мексику и Венесуэлу.

По состоянию на утро 7 августа известно об одном погибшем, 121 раненом, 17 пропавших без вести. Еще более 1 300 человек были эвакуированы из опасной зоны.

Напомним, как у берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно.