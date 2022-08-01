В Первомайске Renault наехал на человека на пешеходном переходе - от полученных травм женщина скончалась

В субботу, 6 августа, в городе Первомайск Николаевской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 77-летняя женщина.

Об этом сообщает Национальная полиция.

44-летний водитель автомобиля Renault Koleos, двигаясь по улице Одесская совершил наезд на 77-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая погибла.

Следователи задержали водителя в порядке статьи 208 КПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшей». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Сотрудники полиции обратились с просьбой к жителям города, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП обратиться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 050-013-01-48, 102.

Напомним, что ранее в центре Николаева произошло серьезное ДТП – погиб военный, есть пострадавшие, полиция ищет свидетелей ДТП.