В Николаеве горел частный дом

В Инглульском районе Николаева произошел пожар в частном жилом доме. Спасателям удалось ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 09:40 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в частном доме по улице 9 линия города Николаева. К месту вызова была направлена ​​дежурная стража 4 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и дежурная смена оперативно-координационного центра.

По прибытии в 10:34 удалось локализовать и в 10:40 ликвидировать пожар на площади 30 квадратных метров. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.

Отмечается, что пострадавших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению от ГСЧС привлечены 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Также на месте работали сотрудники полиции.