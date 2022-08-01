В Николаевской области автомобиль сбил насмерть пенсионерку

В Первомайском районе Николаевской области 6 августа 79-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 80-летнюю женщину.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 14:15 на улице Шевченко в селе Лысая Гора. Автомобиль сбил женщину, которая, по предварительным данным, находилась на обочине дороги. В результате потерпевшая погибла. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 050-013-01-48, 102.