Amnesty International извинились перед украинцами, но не за сам скандальный отчёт, а за то, какую реакцию он вызвал

В воскресенье, 7 августа, международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за «расстройство и гнев», вызванные ранее опубликованным отчетом с обвинением ВСУ в создании угрозы для гражданского населения.

Об этом сообщает Reuters.

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», — говорится в электронном письме агентству Рейтер.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом для Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц.

«Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», - добавили в сообщении.

В своем электронном письме Amnesty сообщила, что обнаружила украинские силы рядом с гражданскими домами в 19 городах и селах, которые она посетила.

«Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», — говорится в сообщении.

«Мы должны быть очень четкими: ничто из того, что мы задокументировали, действия украинских сил никоим образом не оправдывает нарушения со стороны россии», - подчеркнули они.

Напомним, что 4 августа Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится, что присутствие украинских военных в жилых районах повышает риск для мирных жителей во время вторжения россии.

После публикации, Президент Зеленский обвинил группу в попытке снять с себя ответственность за российскую агрессию. А также упрекнул Amnesty International в том, что они проигнорировали террор оккупантов на Запорожской АЭС.

Кроме того, глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук уволилась, заявив, что отчет был пропагандистским подарком для Москвы.