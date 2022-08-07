Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» украинским военным летчикам: «Каждая выполненная ими задача - спасенные жизни граждан Украины»

По случаю Дня Воздушных сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших Героев, а также другие государственные награды. Церемония состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения россия пыталась получить контроль над украинским небом, но даже имея техническое преимущество, оккупанты не смогли этого сделать.

«Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает наше воздушное пространство, оказались значительно более профессиональными, смелыми и мотивированными», – подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Украина уже многое сделала для укрепления своих Воздушных сил, но нужно сделать гораздо больше.

«Я уверен, что настанет день, когда мы сможем сказать, что Воздушные силы Вооруженных Сил Украины стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из наиболее современных и технологичных», – отметил он.

По словам Владимира Зеленского, каждый уничтоженный российский самолет и вертолет, каждая сбитая российская ракета, каждая выполненная Воздушными силами задача – это спасенные жизни украинских граждан.

«От имени всех украинцев я хочу поблагодарить вас, каждого и каждую, кто воюет в Воздушных силах нашего государства», – сказал Президент.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В ходе церемонии награждения военнослужащих Глава государства вручил орден «Золотая Звезда» майору Ярославу Мельнику, который вместе с личным составом подчиненной зенитной ракетной батареи продемонстрировал военное мастерство и успешную ликвидацию воздушных целей врага. Во время выполнения боевых задач возле населенного пункта Балаклея Харьковской области бойцы уничтожили вражеский вертолет, крылатую ракету, несколько самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Высшую награду от Главы государства получил подполковник Дмитрий Шумаков, под командованием которого зенитный ракетный дивизион успешно выполняет боевые задачи по прикрытию города Днепра и Днепропетровской области. Благодаря самоотверженности, настойчивости и умелому руководству зенитным ракетным дивизионом во время воздушных боев уничтожены 22 крылатых ракеты.

Владимир Зеленский также вручил орден «Золотая Звезда» супруге Героя Украины подполковника Эдуарда Вагоровского, который погиб при выполнении задания на МиГ-29, выводя авиацию из-под ракетного удара. Замыкая группу, Эдуард Вагоровский выполнял демонстрационные действия, что обеспечило другим самолетам возможность подняться в воздух.

Орден передан и родным Героя Украины майора Дмитрия Коломийца, погибшего, при выполнении задания на самолете Л-39. Выводя группу из-под вражеского ракетного удара на аэродроме пгт Озерное Житомирской области, Дмитрий Коломиец отвлек на себя огонь авиации противника. Пропуская боевую группу, он был сбит самолетом врага.

Владимир Зеленский также вручил защитникам другие государственные награды.

Кроме того, заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валентин Листопад, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба бригадный генерал Андрей Бережной, командующий логистикой Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Валерий.

Напомним, что ранее Зеленский создал рабочую группу, которая займется разработкой механизма для взыскания убытков с россии.