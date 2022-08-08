На Полтавщине спасли маленькую девочку, провалившуюся в канализационный коллектор

В поселке Семеновка Полтавской области спасатели извлекли из канализационного коллектора полуторагодовалую девочку.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Это произошло фактически в центре населенного пункта вблизи торговых павильонов. Позвонили в Службу спасения «101» граждане, ставшие свидетелями падения ребенка в яму. Оказалось, что канализация была прикрыта бетонной плитой, но из-за сильного ливня землю рядом размыло, при этом образовалось небольшое отверстие, куда стекала вода. Туда и попал малыш, когда пробегал мимо. Граждане смогли раскопать отверстие шире и опустили в яму черенок от лопаты, ребенок ухватился за него и держался, пока не прибыли бойцы ГСЧС.

Спасатели оттащили бетонную плиту, затем с помощью веревки спустились в канализационный коллектор (глубиной около 2 метров) и вытащили ребенка. В настоящее время спасенная девочка вместе со своей мамой находится в больничном заведении. Все происшествия устанавливает Нацполиция.