В Николаевской области продолжают устраивать поджоги в экосистемах – в одном из пожаров пострадал мужчина

В Николаевской области в сутки возникло шесть пожаров в природных экосистемах. Причинами возникновения пожаров стали поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

Горели сухая трава, мусор и заросли на открытых территориях Вознесенского (Доманевская, Прибужановская территориальные громады), Николаевского (Новоодесская ТГ), Баштанского (Казанковская ТГ), Первомайского (Врадиевская ТГ) районах области и в городе Николаеве.

Общее расстояние прошедшего огня составило почти 13 гектаров.

На пожаре в Вознесенском районе пострадал мужчина. С предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в коммунальное некоммерческое предприятие Вознесенская многопрофильная больница.

Пока его состояние врачи оценивают как средне тяжелое.

Напомним, как на Николаевщине поймали фермера, который поджег стерню на поле.

Также напомним, как на Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли три человека.