На Николаевщине за семь месяцев в результате чрезвычайных ситуаций погибли около 500 человек, еще более 1000 пострадали - среди них много детей

По состоянию на 8 августа на территории Николаевской области было зарегистрировано боле полутора тысячи пожаров, в результате двух чрезвычайных ситуаций погибли 408 человек и утонуло 7 людей.

Об это сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

На Николаевщине зарегистрировано 1673 пожара, из них 401 в результате боевых действий. В результате пожаров погибли 43 человека, из них 2 ребенка, также травмированы 37 человек, из них 6 детей. По месту возникновения пожара распределились следующим образом:

- 544 в жилом секторе;

- 873 на открытых территориях;

– 142 на объектах;

- 108 на транспорте;

- 6 других объектов.

На территории области зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация техногенного характера и одна - военного. Погибли 408 человек, из них 12 детей, пострадали 1030 человек, из них 61 ребенок.

Что касается чрезвычайных происшествий, то за 7 месяцев в области возникло 90, все они не связаны с военной агрессией, в результате чего погибли 22 человека, еще 49 пострадали.

На водоемах Николаевской области с начала года утонуло 7 человек, из них 1 ребенок, еще 1 спасен. Следует отметить, что в каждом из 4 районов области зарегистрированы случаи гибели людей - в Вознесенском районе - 2 (Вознесенская и Мостовская ТГ), Первомайском районе (Первомайская ТГ) - 2 - (1 из них с ребенок), Николаевский район - 2 (Николаевская и Радсадовская ТГ) и в Баштанском районе (Баштанская ТГ) - 1.

«Учитывая, что по прогнозам синоптиков, в августе ожидается жаркая погода, существует риск увеличения количества пожаров, чрезвычайных событий и ситуаций. Так что спасатели Николаевщины обращаются ко всем гражданам быть бдительными и осторожными, не провоцировать возгораний как на открытых территориях, так и в жилом секторе, а также избегать отдыха на стихийных пляжах, которые не оборудованы и запрещены для отдыха. Берегите себя, своих близких и не пренебрегайте правилами безопасности», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Николаевской области продолжают устраивать поджоги в экосистемах – в одном из пожаров пострадал мужчина.