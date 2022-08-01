Возле Николаева вспыхнул сильный пожар на полигоне ТБО

На полигоне твердых бытовых отходов КП «Николаевкоммунтранс» 8 августа возник пожар. Ликвидация продолжается.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Сообщение о том, что загорелся мусор на значительной площади на полигоне ТБО на улице Новая в селе Весняное Николаевского района, поступило на спецлинию 101 8 августа в 12:39.
В 16:35 пожар силами 1-й, 2-й, 19-й государственных пожарно-спасательных частей, с привлечением водовозки аварийно-спасательного отряда специального назначения, очередной смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС, бульдозеров и водовозок предприятия, локализован на площади 1500 квадратных метров.
Ликвидация продолжается.
Причина пожара устанавливается.
Всего к тушению привлекалось 10 единиц техники, 33 человека, из них – пять спецавтомобилей ГУ ГСЧС и 23 пожарных.
Напомним, как на Вознесенском городском полигоне ТБО неделю пытались погасить пожар