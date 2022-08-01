В Николаевской области продолжают возникать пожары в экосистемах – в ГСЧС предупредили об опасности

В Николаевской области за сутки 8 августа из-за поджога горело лесное урочище, а по неосторожности с огнем возникло еще восемь пожаров на открытых территориях. В ГУ ГСЧС предупреждают граждан о пожарной опасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В результате поджога занялся хвойный настил в Матвеевско-Баловнянском лесном урочище. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров.

Восемь пожаров сухой травы, кустарников и мусора зарегистрировано на территории пгт Березанка Березанской территориальной громады, в селе Зеленый Яр Веснянской ТГ Николаевского района, в селе Яструбиново Прибужанской ОТГ Вознесенского района, в селе Подолянка Веселиновской ТГ Вознесенского района, в Баштанской ТГ, пгт Казанка Казанковской ТГ, селе Софиевка Софиевской ТГ Баштанского района.

Общая площадь этих пожаров – более 12,5 гектара. Их повлекло за собой неосторожное обращение с огнем.

Также в ГУ ГСЧС предупредили граждан, что по прогнозам синоптиков на территории Николаевской области в ближайшие дни будет сохранятся 5-й класс пожарной опасности, температурные отметки будут достигать ночью до 20°C тепла, днем до 34°C выше нуля. Такие погодные условия в сочетании с неосторожностью граждан и нарушением правил пожарной безопасности могут привести к увеличению количества пожаров, особенно в природных экосистемах и на открытых территориях.

Поэтому спасатели Николаевщины призывают всех граждан не пренебрегать правилами безопасности. Помните, что в пожароопасный период запрещается:

- разводить костры в лесопарковых зонах; - сжигать сухую растительность, особенно в непосредственной близости к жилому сектору; - бросать непогашенные окурки на обочинах дорог; - намеренно поджигать пожнивные остатки.