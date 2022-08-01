На «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о подготовке к отопительному сезону

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжается подготовка объектов к работе в осенне-зимний период, несмотря на вражеские обстрелы и усложненное войной финансовое состояние теплоснабжающих предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

«Каждый день – это новый вызов. Подготовка к отопительному периоду очень важна. Нужно понимать, что наша общая задача с балансодержателями домов – как обеспечить горожан теплом, так и сохранить сети, поскольку последствия прекращения подачи теплоносителя/отсутствие воды в системе какого-либо дома или домов (речь не идет о поврежденных) – это минус внутридомовая система, а ее замена – немалые средства. Поэтому важно по максимуму подать теплоноситель», – комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

На теплоснабжающем предприятии отметили, что при температуре в помещениях ниже 14°С уже возможно негативное влияние на строительные конструкции из-за отсутствия соответствующего обмена и влажности воздуха. Отсутствие отопления жилых объектов с большой вероятностью может привести к выходу из строя домового оборудования водопровода, канализации, внутридомовых сетей теплоснабжения и квартирных отопительных приборов, в которых осталась вода, разрушение сифонов на санитарных приборов. Это соответственно приведет к массовому возникновению аварийных ситуаций оборудования жизнеобеспечения жилищного фонда в целом, которые впоследствии могут привести к разрушению конструкций и доведению состояния домов до аварийного.

На «Николаевоблтеплоэнерго» также разъяснили вопросы воды в системе теплоснабжения.

«Никто не заинтересован в использовании воды ненадлежащего качества, потому что это сразу приведет к выходу из строя как ресурсов нашего предприятия, так и балансодержателей», - отмечает руководитель «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

С весны 2022 года специалисты предприятия обустраивают скважины и устанавливают при поддержке Николаевского городского совета и благотворителей модульные станции очистки воды, обеспечивая таким образом наличие питьевой воды для населения и возможность использования качественной воды для нужд самого предприятия в отопительном периоде.

Также на предприятии напомнили о важности оплаты счетов за отопление, чтобы можно было обеспечить нормальную работу КП.

«На сегодняшний день многие николаевцы ради своей безопасности находятся не в городе, но продолжают рассчитываться за услуги по поставке тепловой энергии – за что им большая благодарность. Многие николаевцы выехали и не в состоянии полностью рассчитываться за тепло – это вопрос, который можно решить, потому что мы понимаем людей и положение дел, поэтому идем навстречу, оформляя договоры реструктуризации на выгодных условиях. Мы открыты для каждого нашего абонента и всегда готовы к диалогу», – резюмирует Николай Логвинов.

Напомним, что на облтеплоэнерго предупредили николаевцев о возможных проблемах во время отопительного сезона и посоветовали минимизировать теплопотери.