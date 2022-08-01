В десять раз мощнее, чем на Чернобыльской: Опубликован отчет о возможных последствиях катастрофы на Запорожской АЭС

В случае, если на территории оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС произойдет авария, ее последствия могут оказаться в десять раз мощнее, чем после взрыва на Чернобыльской АЭС.

О возможных последствиях аварии на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции рассказали в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения, сообщает «Энергоатом».

Так, для оценки возможных последствий крушения на ЗАЭС специалисты отталкивались от последствий аварии 1986 года на ЧАЭС.

«На 4-м реакторе ЧАЭС было две тысячи топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и в хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тысяч топливных сборок (в 9-10 раз больше). То есть последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986-м на ЧАЭС», - говорится в сообщении.

В случае катастрофы площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. км (как 10 Чернобыльских зон отчуждения), а Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства. При этом площадь потенциальной загрязненной территории – до 2 млн км², а степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Беларуси будет зависеть от ветра.

«Количество ликвидаторов может составлять от 1 млн. человек, а погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн. человек. Также на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр. Авария может вызвать выброс радиоактивного Цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, Белоруссия и Россия», – написала Лала Тарапакина, советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

К аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами.

Напомним, что обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это означает, что система безопасности блока обесточилась).

В результате Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о заминировании электростанции. Позже российские оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

Также сообщалось, что из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута. Это произойдет при условии, что будет перебита единая линия электропередач.