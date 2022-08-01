На Николаевщине горела свиноферма – 20 животных удалось спасти

В селе Сухой Еланец Николаевского района 9 августа возник пожар пожара корпуса свинофермы на территории агрофирмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:27 на пункт связи 21-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС. На место выехали отделение части и пожарные местной пожарной охраны Бугское.

По прибытию установлено, что огнем охвачен почти весь корпус, в котором находилось поголовье свиней. Рядом расположены еще два корпуса и была угроза опрокидывания огня на них.

Совместными усилиями удалось не допустить увеличения масштабов пожара и в 14:59 ликвидировать его на площади 1500 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти 20 свиней.

Причина возникновения пожара устанавливается.

От ГСЧС на месте работали две единицы техники и девять спасателей, еще один автомобиль и пять пожарных от МПО, задействовалась техника предприятия, в том числе тракторы для подвоза воды, работники фермы помогали ликвидировать пожар подручными средствами.