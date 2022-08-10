Полицейские разыскали 4-летнего мальчика, заблудившегося в селе на Николаевщине

Во вторник вечером, 9 августа, в Баштанский районный отдел полиции обратилась жительница поселка Полтавка с сообщением о том, что исчез ее четырехлетний сын.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Мальчик играл во дворе и в какой-то момент исчез. После двух часов самостоятельных поисков ребенка его мать обратилась за помощью в полицию. На розыск малолетнего сразу был поднят по тревоге личный состав Баштанского районного отдела полиции и отделения полиции №1, а также привлечен кинолог со служебной собакой.