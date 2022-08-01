В россии в 30 км от Мариуполя горит нефтехранилище

В российском городе Ейск, в 30 км от оккупированного Мариуполя, горит нефтехранилище.

Об этом сообщили в советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В российском Ейске, почти напротив Мариуполя через Азов в 30 км, вдруг тоже «хлопок» утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск – это город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиатерминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совсем не внезапным», - пишет Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Крыму рядом с военным аэрордром оккупантов раздались взрывы.