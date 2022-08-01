«Москва» по той же причине затонула: Ким согласен с Минобороны Украины, что взрывы на аэродроме в Крыму произошли из-за курения

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что причиной взрывов в районе военного аэродрома российской армии у села Новофедоровка оккупированного Крыма стало курение в неположенных местах.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Апостроф TV».

— Мое мнение совпало с Министерством обороны о том, что курение угрожает жизни не только россиян, но и всем, кто курит вокруг этих объектов. Это моя официальная версия, я ее нарушать не буду. Но, учитывая, что россияне дали оценку, что из-за халатности и из-за курения был затоплен крейсер «Москва», я именно тогда купил футболку с надписью «ракета «Нептун», то есть, как говорят россияне: «Совпадение? Не думаю», - прокомментировал Ким.

Также он добавил, что нужно дождаться спутниковых фотографий для того, чтобы понять, сколько уничтожено военной техники россиян на том аэродроме. И из этого сделать выводы. По мнению Виталия Кима, это событие очень схоже с крейсером «Москва» и это очень подрывает обороноспособность россиян по этому направлению.

— Потому что именно с этого аэродрома я очень хорошо знаю «Саки» и другие объекты, очень много времени там проводил до 2014 года. Я понимаю, насколько это был мощный аэродром, сколько вылетело было в сторону юга Украины с этого аэродрома. Потому я хотел бы дождаться официальных данных и потом прокомментировать, насколько это повлияет на ситуацию в принципе, - добавил он.

Напомним, во вторник, 9 августа, в районе военного аэродрома российской армии у села Новофедоровка оккупированного Крыма раздалось несколько взрывов. Позже выяснилось, что удар был нанесен по военному аэродрому и складам с боеприпасами и техникой оккупантов.

Также сообщалось, что россия не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО.