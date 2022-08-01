В Египте во время выступления на конференции внезапно скончался саудовский дипломат

В Египте скончался саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани. Дипломату стало плохо во время выступления на конференции в Каире.

Видео инцидента опубликовала журналистка Шахира аль-Наджар.

Аль-Кахтани принимал участие в обсуждении борьбы с контрафактной продукцией — перед тем как потерять сознание, дипломат рассказал о том, как взаимодействуют Саудовская Аравия и Египет.

– Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем, – сказал Аль-Кахтани, обращаясь к производителям контрафактной продукции. – Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся.

После этого он упал.

Среди присутствовавших на конференции была и жена Мохаммада аль-Кахтани Айша аль-Джабри, являющаяся врачом по специальности. Однако медикам пришлось только констатировать смерть дипломата. Причина смерти не разглашается.

После трагического случая конференцию в Каире отменили.