В Украине за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 40%

В Украине на прошлой неделе было зарегистрировано 3893 новых случая заболевания COVID-19, что на 40% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Министр сообщил, что в результате осложнений от COVID-19 за прошлую неделю умерли 16 человек, неделей ранее – 14 человек.

При этом за последнюю неделю в больницы с COVID-19 госпитализировали 1763 пациента, выздоровели 1682 человека.

В настоящее время в украинских клиниках занято около 5% коек, выделенных для пациентов с COVID-19.