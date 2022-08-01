Возле Николаева из-за российских обстрелов дважды горел Балабановский лес

Возле Николаева из-за российских обстрелов 10 августа дважды горел лес в Балабановском лесном урочище.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый пожар произошел около 7 утра на площади 4,5 гектара, второй в 14:40. Тушение пожара значительно усложнялось порывами ветра и постоянными обстрелами, которые время от времени раздаются по местности.

Пожар потушили отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части, очередная смена оперативно-координационного центра, пожарные Галициновского отряда местной пожарной охраны, сотрудники 5-го взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины и военные.