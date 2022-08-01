В Очакове вспыхнул дом – сотрудники ГСЧС спасли попугая и мужчину

В Очакове в четверг, 11 августа, возник пожар в частном доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о возникновении поступила на пункт связи в 08:52.

По прибытии спасатели провели разведку и обнаружили в доме хозяина, которого вывели на свежий воздух и передали медикам. Пострадавший каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.

В 09:26 пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров, его причина устанавливается.

Также из плотно задымленного дома спасли попугая.

От ГСЧС работали две единицы техники и десять пожарных. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой помощи.