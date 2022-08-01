Украинскую полярную станцию засыпало снегом – на улицу можно выходить с балкона

Украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» засыпало снегом, полярники выходят на улицу прямо с балкона второго этажа.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Август принес на Вернадский настоящую зиму: там уже около недели не утихают метели и станцию постоянно засыпает снегом. В настоящее время высота снежного покрова на нашем острове Галиндез составляет более 2,2 метров, а некоторые сугробы достигли пяти метров.

«В частности, один такой сугроб образовался прямо у входа в «Вернадский», поэтому теперь повар украинской экспедиции Олег Курус может выходить на улицу со своего рабочего места на втором этаже прямо через балкон. Снег пытаются оперативно расчищать всей командой, ведь повышение температуры до +1°С делает его очень тяжелым и в условиях Антарктики быстро превращает в лед», - говорится в сообщении.

Кстати, метеорологам и системному администратору досталось больше всего, потому что освобождать из снежно-ледяного плена нужно не только станцию, но и разное оборудование. В первую очередь – антенну, благодаря которой украинские полярники имеют связь с «большой землей».