В Николаевской области за сутки вспыхнули два автомобиля – причины пожаров устанавливаются

В Николаевской области за сутки 11 августа произошло два пожара автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Автомобиль ВАЗ-2101 загорелся по улице Туристической Александровской территориальной громады Вознесенского района.

В другом случае вспыхнула Toyota Avensis. Это произошло на открытой территории возле села Новоматвеевское Константиновской ТГ Николаевского района.

В обоих случаях причина устанавливается.

Гасили пожары пожарные 12-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда и 1-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.