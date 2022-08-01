На Закарпатье со вчера тушат масштабный лесной пожар на горе Савчин

Уже почти сутки украинские пожарные занимаются ликвидацией лесного пожара, возникшего на горе Савчин в Ужгородском районе Закарпатской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

12 августа в ГСЧС от работников лесхоза поступила информация о необходимости привлечения подразделений ГСЧС в связи с распространением пожара между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль.

В 16:25 пожар лесной подстилки был локализован на площади около 25 га. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью (средняя высота около 500 м). Общая площадь, пройденная огнем, составила 90 га.

По состоянию на 12:00, 13 августа в ликвидации пожара задействованы более 200 человек и 20 единиц техники, из них 102 человека и 16 единиц техники от ГСЧС Закарпатья, 75 специалистов и 2 единицы техники от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и одну единицу техники.