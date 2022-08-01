Трампу после обнаружения у него секретных документов грозит тюрьма, – СМИ

Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит уголовное наказание из-за найденных в его резиденции секретных документов. ФБР проводит расследование о возможном шпионаже.

Об этом пишет Politico со ссылкой на ордер ФБР на обыск.

Согласно документам ФБР, там считают, что Трамп держал в своем имении «Мар-а-Лаго» во Флориде рукописные записи, документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», пакет с пометкой «информация о президенте Франции» и т.д.

Издание отмечает, что правоохранительные органы проводят расследование по Трампу по подозрению в уничтожении записей, препятствии расследованию и нарушении закона о шпионаже. Ему может грозить заключение или штраф, если его вину докажут в суде.

Сам Трамп и его команда утверждают, что обыск производился в политических целях, поскольку экс-президент представляет серьезную угрозу для демократов. В его офисе также заявили, что Трамп часто брал секретные документы домой и за время своего президентства он якобы даже издал тайный указ, предполагавший, что полученные таким образом документы автоматически становились рассекреченными.

Напомним, 9 августа Трамп сообщил, что его дом во Флориде обыскали агенты ФБР и взломали сейф. СМИ сообщили, что обыск был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он мог вывезти в «Мар-а-Лаго».

В Национальном архиве заявили, что Трамп забрал в свою резиденцию во Флориде 15 коробок с президентскими записями. В этих коробках якобы была «тайная информация о национальной безопасности» и официальная переписка между Трампом и лидерами государств.

Позже стало известно, что документами, которые ФБР искало в имении Трампа, были секретные материалы, связанные с ядерным оружием.